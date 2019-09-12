الشرطة الروسية داهمت منازل ومكاتب تابعة لمجموعة المعارضة

كشف مساعد المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني، ليونيد فلوكوف، أنّ "​الشرطة الروسية​ داهمت عشرات المكاتب التابعة لمجموعة المعارضة ومنازل أنصارها"، موضحًا أنّ "الشرطة بصدد إجراء عمليّات بحث في أكثر من 80 موقعًا في 29 مدينة".

أمّا المتحدثة باسم نافالني، كيرا يارميشإن، فشدّدت على أنّ "هذه المداهمات هي عمل ترهيب"، متّهمةً السلطات بـ"محاولة تسديد ضربة هائلة للمنظمة". وركّزت على أنّ "الهدف الوحيد للشرطة هو مصادرة موادنا وشلّ عملنا".

وجاءت المداهمات في أعقاب بدء المحقّقين الروس في آب الماضي، تحقيقًا في شبهة غسيل أموال بحقّ "مؤسسة نافالي ل​مكافحة الفساد​" الّتي عملت للكشف عن ثروات مشكوك بها لمسؤولين.