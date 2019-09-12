وزير الطاقة السعودي: "أوبك" وحلفاؤها راغبون بتحقيق الاستقرار بأسواق النفط العالمية

أعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، أنّ "تحالف "أوبك+" سيعلن عن تحركاته المستقبليّة في سوق النفط، بعد نهاية اجتماع اللجنة الوزارية المقرّر خلال ساعات في أبوظبي"، مركّزًا على أنّ "منظمة "أوبك" وحلفاءها راغبون في تحقيق الاستقرار بأسواق النفط العالمية".
ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّه "يجب على جميع المنتجين التوافق فيما بينهم، ويتعيّن على جميع الدول المشاركة الالتزام بخفض الإنتاج النفطي".
ومطلع شهر آب الماضي، أكّدت السعودية وروسيا اللتان تقودان تحالف (أوبك+)، الاستمرار بمستويات عالية من الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج، حّتى نهاية الربع الأول من عام 2020. وكان قد بدأ التحالف خفض إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يوميًّا، مطلع عام 2019.
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