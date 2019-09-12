ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "مروحيّتين تركيّتين وأخريين أميركيّتين أقلعت من مركز العمليات المشتركة في قضاء أقجة قلعة في ولاية شانلي أورفة التركية، لتنفيذ الطلعة الجويّة المشتركة الرابعة، في أجواء شمال سوريا، في إطار المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات".
ونفّذ الجيش التركي والقوات الأميركية في وقت سابق ثلاث طلعات مشتركة بالمروحيّات، في إطار الجهود لإنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا.
مع الإشارة إلى أنّ في 24 آب الماضي، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار شروع مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية في العمل بطاقة كاملة والبدء بتنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانيًّا، لإقامة منطقة آمنة شرقي الفرات في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر مروحيات تركية وأميركية بدأت تنفيذ الطلعة الجوية المشتركة الرابعة بأجواء شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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