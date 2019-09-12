خارجية الصين: نرحب بإشارات كوريا الشمالية الإيجابية حول استئناف المحادثات مع أميركا

أعلن وزير ​الخارجية الصينية​ ​وانغ يي​، أنّ "بلاده ترحّب بالإشارات الإيجابيّة الّتي أبدتها ​كوريا الشمالية​ في ما يتعلّق باستئناف المحادثات النووية مع ​الولايات المتحدة الأميركية​".

ولفت في مؤتمر صحافي مع وزير خارجية ​ماليزيا​ سيف الدين عبد الله، إلى أنّه "سيسّرنا أن تستأنف كوريا الشمالية والولايات المتحدة المحادثات نهاية هذا الشهر كما هو مقرّر"، موضحًا أنّ "التجربة أظهرت أنّه يجب مناقشة المخاوف الرئيسية لكلّ جهة من أجل إحراز تقدّم حقيقي في المحادثات".

وأشار إلى أنّه "إذا كانت كلّ جهة تفرض شروطًا مسبقة فحسب أو تضع قوائم أو حتّى تحاول استخدام الضغط الشديد لجعل الجهة الأُخرى تقدّم تنازلات أحاديّة الجانب، فهذا لم ينجح في الماضي ولن ينجح الآن أو في المستقبل".