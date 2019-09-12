بفضل حمد الله وأمرابط.. النصر أعلى أندية السعودية تقييما في لعبة “فيفا 20”

تصدر فريق النصر السعودي، قائمة أعلى الأندية السعودية تقييما في لعبة “فيفا 20″، وفقا لما أعلنته “EA” الساهرة على اللعبة، متفوقا بذلك على ناديي الهلال والأهلي.

تواجد الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله، وزميله نور الدين أمرابط، في خماسي النصر، إذ حصل الأول على تقييم 79، بينما تحصل الثاني على تقييم بمعدل 78.

وضمت القائمة أيضا، ثلاثة لاعبين برازيليين من بطل السعودية، حيث نال جوليانو فيكتور دي باولا بأعلى تقييم بـ82، ثم مواطنيه مايكون بيريرا، وبيتروس ماتيوس بتقييم 79.

وشهدت لائحة الأسماء، أيضا، ثلاثة لاعبين من الهلال، وهم المهاجم الفرنسي غوميز، والإيطالي جيوفينكو بتقييم 81، والبيروفي كاريلو بتقييم 78، وثلاثي الأهلي، السوري عمر السومة، ومهاجم الرأس الأخضر الشاب، دجانيني تافاريس، ثم البرازيلي جوزيف دي سوزا، وكلهم بتقييم 78.