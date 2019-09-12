ازدحام شديد في أولاد تايمة .. الشباب يتقدمون بالمئات للترشح من أجل فرصة شغل في الضيعات الفرنسية

عرفت أولاد تايمة، أمس الأربعاء، توافد المئات من شباب المنطقة، من أجل الترشح للعمل الموسمي في فرنسا، ما خلف اكتظاظا غير مسبوق بمحيط دار الشباب بالمدينة.

العرض الذي توافد عليه المئات من شباب المنطقة وضواحيها، فتحت فيه وكالة “أنابيك” الباب أمام عدد من شباب المنطقة للعمل لدى شركة فلاحية إسبانية بكورسيكا، في جني الحوامض.

وتشترك الوكالة على المرشحين أن لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة، والتوفر على تجربة مهنية في جني الحوامض، وتمتعهم بصحة جيدة، وأن يكون محل سكنهم في العالم القروي.

وعن ظروف العمل، يحدد عقد العمل في مدة ما بين شهرين وأربعة أشهر، مقابل راتب شهري يبلغ 1525 أورو، محددة ساعات العمل الأسبوعية في 39 ساعة عمل، مشترطة على المرشح آداء مصاريف سفره لفرنسا.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صور ازدحام شباب أولاد تايمة من أجل الترشح للعمل في الضيعات الفرنسية، حيث رأى الكثيرون أن هذا المشهد يعكس واقع ضعف فرص التشغيل في المغرب وتزايد البطالة، خصوصا وسط الشباب.