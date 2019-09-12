تقرير: إسرائيل زرعت أجهزة تنصت بمنطقة البيت الأبيض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكر تقرير صحفي، اليوم الخميس، أن تحقيقا أجرته أجهزة أمنية أميركية أدى إلى تقديرات مفادها أن إسرائيل زرعت أجهزة تنصت على هواتف نقالة في منطقة البيت الأبيض، وذلك استنادا إلى أقوال ثلاثة مسؤولين أميركيين سابقين لموقع "بوليتيكو" الإلكتروني.

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