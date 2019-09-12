بعد خسارة انتخابات موسكو: اعتقال عشرات المعارضين لبوتين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - داهمت الشرطة الروسية، اليوم الخميس، عشرات المكاتب التابعة لمجموعة المعارضة التي تقف وراء التظاهرات الحاشدة هذا الصيف ومنازل أنصارها، بحسب ما أعلن نشطاء.

وقال ليونيد فلوكوف، وهو مساعد المعارض الرئيسي للكرملين اليكسي نافالني المقرب منه، إن الشرطة بصدد إجراء عمليات بحث في أكثر من 80 موقعا في 29 مدينة.

وقال فولكوف في تغريدة على تويتر "الأمر لا يتعلق فقط بمكاتب وشقق منسقين، بل بمنازل موظفين ومتطوعين".

وقالت كيرا يارميش، وهي المتحدثة باسم نافالني إن "هذه المداهمات هي عمل ترهيب"، متهمة السلطات بمحاولة تسديد "ضربة هائلة" للمنظمة. وأضافت أن "الهدف الوحيد للشرطة هو مصادرة موادنا وشلّ عملنا".

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وجاءت المداهمات في أعقاب بدء المحققين الروس في آب/أغسطس تحقيقا في شبهة غسيل أموال بحق مؤسسة نافالي لمكافحة الفساد التي عملت للكشف عن ثروات مشكوك بها لمسؤولين.

وجاءت عمليات التفتيش بعد أربعة أيام من خسارة حزب روسيا المتحدة الحاكم، الذي يدعم الرئيس فلاديمير بوتين، ثلث مقاعده بمجلس المدينة في موسكو، وتكبده خسائر في مواقع أخرى مع احتفاظه بهيمنته على أنحاء روسيا.

وحث نافالني مؤيديه على التصويت بصورة تحد من فرص فوز المرشحين المدعومين من الكرملين بأنحاء البلاد، وهي الإستراتيجية التي يبدو أنها حققت بعض النجاح.

وكان نافالني وأنصاره قد دعوا إلى التظاهرات بعد منع مرشحي المعارضة من الترشح لانتخابات برلمان موسكو.