شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني: حضرموت تفخر بأبنائها المتفوقين ونسعى لأن تكون انموذجاً في قطاع التعليم والان مع التفاصيل

كرّم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا الطلاب والطالبات العشرة الأوائل على مستوى ساحل حضرموت في شهادة الثانوية العامة للقسمين العلمي والأدبي للعام الدراسي 2018 – 2019م.

حيث كرّم المحافظ ثمانية وثمانين طالباً وطالبة حصدوا المراكز العشرة الأولى على مستوى ساحل حضرموت في اختبارات الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2018 - 2019م، منهم سبعة وسبعون في القسم العلمي واحدى عشر في القسم الأدبي.

وهنأ المحافظ في الحفل الخطابي والفني والتكريمي الذي أقامه مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت اليوم برعايته لأوائل الطلاب والطالبات في شهادة انهاء المرحلة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2018/2019م بالقاعة الكبرى للاحتفالات بالمكلا، هنأ الطلاب والطالبات المتفوقين الذين حققوا المراكز العشرة الأولى في القسمين العلمي والأدبي ، كما رفع خالص التهاني لجميع الطلاب الذين اجتهدوا ونالوا شرف النجاح والتوفيق.

وقال المحافظ البحسني إن نسبة النجاح العالية التي تحققت تعكس مدى الإجتهاد الذين بذله الطلاب والطالبات في تحصيلهم العلمي خلال العام الدراسي الماضي ، وما بذلته من جهود قيادة مكتبي التربية والتعليم ومنتسبيها من معلمين ومشرفين وموجهين وإدارات مدرسية .

وأكد المحافظ أن ما تحقق كان نتاج عام دراسي ناجح ومستقر ، وبفضل اهتمام قيادة السلطة المحلية بالقطاع التربوي وإيلائه أهمية خاصة وتوفير البنية التحتية المناسبة للطلاب للإجتهاد والمثابرة وتحقيق معدلات عالية.

وأشاد المحافظ بالجهود المتواصلة لمحاربة ظاهرة الغش وتثبيت مبدأ الاعتماد على النفس لدى جميع الطلاب والتلاميذ، وقال المحافظ : "إننا نجتمع اليوم في احتفالية النجاح والتتويج في قطاع التعليم على مستوى الثانوية العامة، لنكرّم نماذج مشرّفة لطلاب وطالبات حققوا مراكز متقدمة ونسب عالية وشرّفوا أنفسهم وأسرهم وحضرموت" .

وأعرب المحافظ عن ارتياح السلطة المحلية بما تحقق من نجاحات ونسب مشرّفة تعد تتويجاً لما بُذل من عمل دؤوب خلال الأعوام الماضية ، وقال المحافظ البحسني : "نحن فخورون جداً بهذه النجاحات التي حققها طلابنا ، ونتطلع الى مستوى أفضل وأن يكون قطاع التربية والتعليم في حضرموت نموذجاً على مستوى الوطن، ودعا الى التركيز على جودة مخرجات التعليم وإيلاء أهمية أكبر بالمواهب والمبدعين والنشاط اللاصفي" .

وأشاد محافظ حضرموت بمستوى الانضباط والالتزام في مقاعد الدرس منذ الحصة الأولى في جميع مدارس المحافظة من قبل الطلاب والإدارات المدرسية والمعلمين، داعياً طلاب هذا العام الى مواصلة النجاحات وتحقيق نتائج مشرّفة في نهاية العام الدراسي.

Advertisements

وفي كلمة له في الحفل ، أعرب وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون عن السعادة الغامرة بتكريم كوكبة متألقة في سماء مديريات المحافظة، الذين كانوا خلال العام الدراسي المنصرم عنواناً للمثابرة والاجتهاد والتنافس الشريف مع أعداد كبيرة من زملائهم وزميلاتهم أظهرتهم الاحصائيات الدقيقة لمعدلات النجاح العامة في ظل نجاح المكتب في محاربة ظاهرة الغش ، مشيراً الى أنه قد تقدّم لخوض اختبارات الشهادة النهائية للثانوية العامة 8339 طالباً وطالباً في القسمين العلمي والأدبي، كانت نسبة النجاح العامة 90,9% ، حيث خاص الاختبار في القسم العلمي 5051 طالباً وطالبة نجح منهم : 4523 منهم 2494 ذكوراً و 2029 إناثاً ، ورسب منهم 413 ، منهم 323 من الذكور ، ومن الاناث: 90 ، وغاب 115 طالباً وطالبة منهم: 69 ذكوراً، و46 إناثاً، وقد بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 91,6%، أما في القسم الأدبي فقد تقدّم للامتحان: 3288 طالباً وطالبة، نجح منهم: 2865، منهم 1591 ذكوراً ، وإناث 1274، ورسب منهم: 328، منهم ذكور: 287 ، و58 إناث، وغاب: 95 منهم 57 ذكوراً و 38 من الإناث ، وبلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 89,7%.

مشيراً إلى أن هذه النتائج المتميزة كانت نتاجاً لخارطة طريق واضحة وجادة استندت في مجملها على سواعد الكوادر التربوية والتعليمية بالمحافظة والمديريات والمتابعة الميدانية والإشراف الفني للعلمية التدريسية منذ الحصة الدراسية الأولى ، وبفضل الالتزام الحقيقي والانضباط الواعي لقيادة وكوادر المكتب بالمحافظة والمديريات والإلتزام باللوائح والمعايير المنظمة لسير العملية الاختبارية .

وجدّد عبدون الشكر والتقدير للمحافظ البحسني لتدخلاته المستمرة والتي ساهمت بشكل كبير في اتساع رقعة التعليم وانتشاره في مدن وقرى وأرياف الجغرافيا الحضرمية الشاسعة ومكنت المكتب من استيعاب الآلاف من الوافدين والنازحين ومنحهم فرص التعليم وهو ما يسجل تطوراً وانجازاً غير مسبوق ويشير إلى الفهم العميق للرسالة التربوية والتعليمية النبيلة ، كما أسهمت تدخلاته في تحديث البنية التحتية وتوسعها وتحسين البيئة المدرسية من خلال هذه المشاريع النوعية المتمثلة في افتتاح مشاريع جديدة واستكمال أخرى متعثرة من سنوات وما رافقها من إعادة تأهيل لعدد من المدارس والمجمّعات والرياض وما احتوته من تأسيس وتأثيث لقاعات مختبرات علمية شاملة ومعامل حاسوب متطورة وتوسع في تعليم الفتاة واستمرارها ورياض الأطفال والمجمعات المسائية التي أصبحت تنافس وتحصد المراكز الأولى.

كما رفع خالص الشكر لوزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله سالم لملس وللدكتور صالح ناصر الصوفي رئيس اللجنة العليا للاختبارات بالوزارة لجهودهم ومساندتهم المستمرة في انجاح وانجاز مهام المكتب التربوية والتعليمية وخطة الاختبارات النهائية للشهادة الثانوية .

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الطلبة والطالبات الذين حصدوا المراكز العشرة الأولى على مستوى المحافظة في القسمين العلمي والأدبي ، داعياً طلاب هذا العام الى أن يكونوا عند حسن الظن ويبذلون جهوداً كبيرة في التحصيل العلمي ويثابرون من أجل تحقيق نتائج مشرّفة لهم ولمدارسهم وأولياء أمورهم ومديرياتهم .

بدورها أعربت الدكتورة حفيظة ناصر الشيخ المشرفة الوزارية للاختبارات بحضرموت والقائم بأعمال الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم عن اعجابها واشادتها بالتجربة الناجحة في حضرموت، وقالت إن النجاح ليس بجديد على حضرموت وأهلها وأبنائها وهو ثمرة جهود لدعم قيادة السلطة المحلية لقطاع التعليم والعمل بانسجام مع جهود قيادة مكتب التربية بالمحافظة والأسرة الحضرمية بشكل عام باقتدار وامتياز في سبيل تطوير العملية التربوية بفهم ووعي لمعنى التعليم والنجاح والتفوق.

ونيابة عن زملائها الطلاب والطالبات الأوائل ، أعربت الطالبة أبرار عمر بارهيان من ثانوية البنات بمديرية غيل باوزير الحاصلة على المركز الأول للقسم الأدبي عن سعادتها وسعادة زملائها الذين يمثلون نماذج طلابية مشرفة حصدت المراكز العشرة الأولى على مستوى المحافظة، وقالت إن الطريق الى منصات التتويج جاء بعد جهود وسهر في التحصيل العلمي خلال سنوات دراستهم، شاكرةً دعم المحافظ البحسني لقطاع التعليم من خلال تجديد المدارس وتحسين بيئتها المدرسية ورفدها بقاعات الحاسوب والمختبرات ما أسهم في اتساع درجات الطموح والآمال وتحقيق المراكز المتقدمة والنسب المشرّفة.

وشهد الحفل عرض روبرتاج مصوّر "ويستمر العطاء 7" يحكي تدخلات المحافظ وما تحقق من انجازات في قطاع التعليم، ومشاركات للطالبات والطلاب المتفوقين والبراعم والزهرات بقصائد وفقرات ورقصات فنية وتراثية عكست الفرحة والتهاني للأوائل.

حضر الحفل، مدير عام الاختبارات بوزارة التربية والتعليم عوض عبدالله عبده، وقيادات العمل التربوي بالمحافظة والمديريات ومديرو المديريات والمكاتب التنفيذية وأولياء أمور الطلاب والطالبات المتفوقين.