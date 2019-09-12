شكرا لقرائتكم خبر عن "البحسني" يفتتح مشاريع إعادة تأهيل مدرستين وروضة أطفال بالمكلا والان مع التفاصيل

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا مشاريع إعادة تأهيل مدرستين وروضة للأطفال بمدينة المكلا في سياق اهتمامه بقطاع التربية والتعليم وتوفير البنية التحتية والأجواء الملائمة للتحصيل العلمي .

حيث افتتح المحافظ ، اليوم ومعه وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت جمال سالم عبدون، مشاريع اعادة تأهيل مدرسة أبي بكر الصديق للتعليم الأساسي وروضة 1 يونيو بمنطقة الجبل بحارة باسويد بمدينة المكلا ، ومدرسة الاستقلال للتعليم الأساسي بمنطقة جول الشفاء بالمكلا.

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وطاف المحافظ بالفصول والشعب الدراسية والمختبرات، مطلعاً على سير الدراسة في هذه المدارس، وموجهاً التلاميذ والتلميذات بالاهتمام بالتحصيل العلمي.

وشهدت المدرستان وروضة الأطفال اعادة تأهيل شامل للفصول الدراسية والمباني وتحسين البيئة المدرسية وتزويدها بمختبرات علمية.

حضر الافتتاح مدير عام الاختبارات بوزارة التربية والتعليم عوض عبدالله عبده، والقائم بأعمال الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم مشرفة الاختبارات بحضرموت د. حفيظة صالح ناصر الشيخ ، ومدير إدارة التربية والتعليم بمديرية مدينة المكلا عبود بن عبود الشيخ .