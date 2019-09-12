شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات ارهابية تستهدف قوات مرابطة داخل مدينة شبام بحضرموت والان مع التفاصيل

هزت انفجارات ارهابية صباح اليوم الخميس مدينة شبام استهدفت تجمعات للقوات الامنية.

وقالت مصادر محلية إن عددا من العناصر الارهابية هاجمت قوات عسكرية في مدينة شبام في عملية خلف اضرار مادية اضافة الى اصابة جندي ومدني.

وذكرت المصادر "إن عناصر "إرهابية"، قامت صباح اليوم بتفجير دراجة نارية مفخخة، مستهدفة قوة مرابطة داخل المدينة التاريخية، مما أدى إلى إحراق ثلاث سيارات وإصابة جندي بحروق متوسطة وجرح مواطن آخر ".

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وأوضح "أن القوة كانت تابعة المنطقة العسكرية الأولى التي تقوم بمهمة التعزيز الأمني بمديرية شبام التاريخية".

وأشار إلى أن التفجير أعقبه انتشار أمني لوحدات عسكرية وإغلاق منافذ المدينة للبحث وتعقب" العناصر الارهابية" .

وذكر مصدر عسكري في تصريحات صحفية أن هذه العملية الجبانة لن تثني منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية بوادي وصحراء حضرموت عن اداء مهامها الوطنية موضحاً أنه سيتم ملاحقة "العناصر الارهابية والتخريبية" إلى عقر دارها .