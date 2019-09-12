بالفيديو: النجفيون يحيون ليلة الوحشة باشعال الشموع وتوشيح المدينة بالسواد

قبيل ساعات من ليلة الحادي عشر من محرم الحرام، تهدأ فجأة مدينة النجف عقب صخب المواكب والمراسم المصاحبة لها، لتبدأ بطقوس أخرى تسمى ما بعد المقتل او الوحشة. وهي جزء من طقس مواساة يتمثل في إشعال الشموع واغراق الأماكن بالسواد. في مراسم ليلة الوحشة، تتنافس المحلات القديمة في المدينة لتثبيتها في ذاكرة الاجيال كتراث خاص، في وقت تبدأ العتبة العلوية في إطفاء انوارها وتحويلها للون الأحمر. يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.



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