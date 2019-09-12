السجن لمدان بحيازة حبوب مخدرة وتصديق اعترافات متهم ابتز فتاة الكترونياً

أعلنت محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية إصدار المحكمة الجنائية المركزية التابعة لها حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان ضبطت بحوزته 1000 حبة مخدرة فيما كشفت عن تصديق اعترافات متهم أقدم على ابتزاز فتاة الكترونياً .
وأشار البيان إلى أن "المحكمة أصدرت حكمها بالسجن لمدة ست سنوات بحق المدان استناداً لأحكام لمادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".
ونوه إلى أن "محكمة تحقيق الرصافة التابعة إلى ذات الاستئناف كانت قد صدقت اعترافات متهم أقدم على ابتزاز فتاة الكترونياً وتهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مبيناً أن "المحكمة اتخذت الإجراءات كافة بحق المتهم وصدقت اعترافاته قضائياً".
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