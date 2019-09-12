السجن لمدان بحيازة حبوب مخدرة وتصديق اعترافات متهم ابتز فتاة الكترونياً

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف الرصافة نظرت قضية مدان يقوم ببيع الحبوب المخدرة ضبط بحوزته عند القبض عليه نحو 1000 حبة مخدرة".وأشار البيان إلى أن "المحكمة أصدرت حكمها بالسجن لمدة ست سنوات بحق المدان استناداً لأحكام لمادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

ونوه إلى أن "محكمة تحقيق الرصافة التابعة إلى ذات الاستئناف كانت قد صدقت اعترافات متهم أقدم على ابتزاز فتاة الكترونياً وتهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مبيناً أن "المحكمة اتخذت الإجراءات كافة بحق المتهم وصدقت اعترافاته قضائياً".