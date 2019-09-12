'اليونسكو' تعلن عن موعد اعادة اعمار مسجد تاريخي دمره داعش بالموصل

كشفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، الأربعاء، أن إعادة إعمار جامع النوري بمدينة الموصل العراقية، والذي دمره تنظيم داعش الإرهابي عام 2017، ستبدأ أوائل العام المقبل.
وستمثل خطة الإعمار التي أعلن عنها للمرة الأولى عام 2018، الجزء الأبرز من مشروع تقوده اليونسكو بكلفة 100 مليون دولار لإعادة إعمار تراث الموصل.
ويمثل مشروع "إحياء روح الموصل" أضخم خطة إعمار في تاريخ العراق، ويأتي بعد عامين من دمار المدينة على يد المتطرفين.
ونقلت "فرانس برس" عن أودري أزولاي قولها: "اليوم اتفقنا على الجدول الزمني. التواريخ المحددة والشروع في تنفيذ خطة العمل على الأرض في العراق".
وأضافت: "المرحلة الراهنة من (أعمال) الدعم الهيكلي والمرحلة الحاسمة من إخلاء الموقع وتطهيره من الألغام ستتم بين الآن ونهاية العام.. اتفقنا أيضا على جدول زمني سيشهد بدء إعادة بناء المسجد خلال النصف الأول من 2020".
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