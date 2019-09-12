"الفتاة الزرقاء" وهبوط اليورو.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

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العين الإخباريةالخميس 2019/9/12 12:47 م بتوقيت أبوظبي
نشرة الظهيرة من "العين الإخبارية"
في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة، تتابعون: وفاة "الفتاة الزرقاء" في إيران تفجر غضبا عالميا.. ورجوي: نعتصر ألما، والإخوان في تركيا.. صناعة الإرهاب برعاية أردوغان، والمغادرون لإدارة ترامب.. من "كيلي" إلى "بولتون"، ومجلة فرنسية: أردوغان يساوم أوروبا بالمهاجرين لإنقاذ نظامه، وأمريكا تمطر 40 طنا من القنابل على "دواعش" العراق.
كما تقرأون: سويسرا تسحب جنسيتها من "مورد" إرهابيين لداعش لأول مرة، والمحكمة العليا الأمريكية تقر قيود ترامب على حق اللجوء، وصحيفة بريطانية تستبعد حصول الحشد الشعبي على صواريخ روسية.
أما في الاقتصاد، فتطالعون: ترامب يشكر الصين بعد استبعادها منتجات أمريكية من رسوم جمركية، وتراجع مخزونات الخام الأمريكي لأدنى مستوى في عام، وأسعار الذهب تصعد تفاؤلا بتوقعات خفض الفائدة، واليورو يهبط مقابل الدولار لأدنى مستوى في أسبوع، ومخاوف الطلب العالمي تهبط بأسعار النفط، والسعودية تستثمر مليار دولار لتوطين الصناعة البحرية العسكرية.
رياضيا، تتابعون فيديوجراف.. سوبر هاتريك ليتوانيا يمنح رونالدو 7 أرقام تاريخية.
ومن الفن: 4 معلومات لا تعرفها عن "سبايدرمان: إنتو ذا سبايدر فيرس 2".
أما في المنوعات: مطلوب مديرة منزل لمساعدة الملكة إليزابيث.
وفي التكنولوجيا: 6 أسباب لشراء "XR" بدلا من آيفون 11.
وتتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.
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