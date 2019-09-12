فيديوجراف.. فرنسا تنهي هيمنة أمريكا على كأس العالم لكرة السلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض منتخب أمريكا لهزيمة مفاجئة أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 79-89 في ربع نهائي كأس العالم لكرة السلة، التي تستضيفها الصين خلال الوقت الراهن. الولايات المتحدة الأمريكية كانت المرشح الأقرب للحصول على لقب البطولة، لاسيما وأنها حاملة اللقب في النسختين الأخيرتين. الهزيمة تعد الأولى لمنتخب أمريكا في البطولة منذ 13 عاما، إذ تعود آخر خسارة تلقاها إلى نصف نهائي نسخة 2006 بسقوطها أمام اليونان بنتيجة 101-95. وكان المنتخب الأمريكي لكرة السلة توج بنسختي 2010 و2014 من المونديال بدون التعرض لأي خسارة ليصبح الأكثر تتويجا بإجمالي 5 مرات بالتساوي مع يوغوسلافيا. "العين الرياضية" تسلط الضوء خلال هذا الفيديو على الخسارة المفاجئة لأمريكا في البطولة.

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