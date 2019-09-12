قيادي في حماس يُهاجم مندوب قطر 

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الخميس 12 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الدوحة القدس - الخليج 365
هاجم قيادي في حماس، مندوب قطر بعد أن اتهمها بالاستفادة المادية من الحصار.
ووفق وسائل إعلام تابعها "، هاجمت حركة حماس، ، المندوب القطري في الأراضي الفلسطينية محمد العمادي، الذي اتهمها في تصريحات رسمية، بـ"الاستفادة" المادية من الحصار المفروض على قطاع غزة، في تغير مفاجئ في مواقفه من الحركة.
وقال القيادي في حركة حماس وصفي قبها: إن "تصريحات السفير العمادي مغلوطة وغير موفقة، فمعلوماته عن إدارة حماس لقطاع غزة منقوصة"، على حد تعبيره.
وأضاف في تصريحات صحافية أن تصريحات العمادي لا تمت "للحقيقة بصلة، وهناك سلطة في غزة ولجان إدارية تُدير الشأن الغزاوي، وعائدات الضرائب تُصرف في جوانبها، ولا يمكن القول إن حماس تستفيد من الضرائب".
وتابع "عندما تصرف حماس على مؤسسات قطاع غزة، لا مشكلة في هذا، أما استفادة حماس، من عائدات الضرائب فهذا الكلام مستحيل".
وهاجم العمادي، فرض حركة حماس ضرائب على السلع والبضائع الواردة لقطاع غزة، معتبراً أنها مستفيدة من الوضع السياسي ومعاناة سكان القطاع، ومحملاً كذلك السلطة الفلسطينية المسؤولية عن هذه الأزمة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.