شهيب: السياسة التقشفية المتبعة يجب ألا تطاول القطاع التربوي

اعتبر وزير التربية و​التعليم العالي​ ​اكرم شهيب​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ ان "ال​سياسة​ التقشفية المتبعة يجب ألا تطاول القطاع التربوي، فكلفة الجهل وانحدار مستوى التعليم الذي لن نسمح بحصوله، يبقى اكبر من اي اكلاف مالية اخرى".

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