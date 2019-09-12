الإتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات ينطلق بهيئة إدارية جديدة

انتخب الإتحاد ال​لبنان​ي للمرشدات والدليلات هيئة إدارية جديدة تستمر ولايتها لغاية ٢٨-٨-٢٠٢٣ على الشكل التالي:

الرئيسة جمانة اللاظ

نائب الرئيس نورا نعماني

أمينة السر زينب غندور

أمينة الصندوق زينة كفوري

المفوضة الدولية راغدة ميلان

أمينة التجهيزات تغريد حسين

أمينة العلاقات العامة قمر ​علي حسن​

أمينة تنمية المجتمع غادة أبو رجيلي

أمينة الإعلام سلمى بدوي

مستشارة التدريب سارة حمود

على ان تكون باكورة النشاطات المشاركة الواسعة في مؤتمر الإقليم العربي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الذي سيعقد في تونس في 17/9/2019، وعليه ستكون مشاركة لبنان فعالة في اللجان والتحضيرات ومرشحة لعضوية الإقليم العربي لغاية 17/9/2022 للإنتخابات التي ستجري خلال المؤتمر المذكور.

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