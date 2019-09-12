حمدان: مواقف شينكر تكرار للمواقف الاميركية وموقف لبنان واضح ايضا

اشار المستشار الإعلامي لرئيس ​مجلس النواب​ ​علي حمدان​ في حديث تلفزيوني إلى أن "مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الأدنى ​ديفيد شينكر​ عُين حديثا في منصبة وهذه اول زيارة له للمنطقة ومواقفه فيها تكرار للمواقف الاميركية السابقة ولكن المواقف والثوابت اللبنانية واضحة ومحددة ايضا".



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