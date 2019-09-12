وفاة والد الرئيس الأسبق للصندوق المركزي المهجرين

توفي السيد جرجس شفيق مسعد، وهو والد الرئيس الأسبق للصندوق المركزي المهجرين ​شادي مسعد​. وسحتفل ب​الصلاة​ لراحة نفسه عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة 13 الحالي، في كنيسة ​القديس جاورجيوس​ للروم الأرثوذكوس في برج الملوك- ​مرجعيون​.

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