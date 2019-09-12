سعد عرض مع رؤساء الأقسام في مستشفى صيدا الحكومي خطتهم للنهوض بالمستشفى

التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ في مكتبه في صيدا وفد رؤساء الأقسام في ​مستشفى صيدا الحكومي​ بحضور ممثلين عن اللجنة النقابية في التنظيم. وقد عرض الوفد على سعد خطة للنهوض في المستشفى و وضع مسودة للمشاكل التي تعاني منها المستشفى مع اقتراح حلول لها.

كما شكر الوفد سعد على دوره في الوقوف الى جانب مطالبهم وتحركاتهم ومساعيه مع وزير ​الصحة​ ووزير المالية من أجل تحقيق مطالبهم.

من جهته أكد سعد "أهمية دور الموظفين ورؤساء الأقسام في المستشفى"، وأشاد بتحركاتهم من أجل تحصيل حقوقهم والنهوض في المستشفى.

وشدد على "أهمية معالجة كل الأوضاع التي تعاني منها المستشفى إن على الصعيد الإداري أو لجهة التجهيزات أو التمويل، فضلاً عن أهمية الإشراف الفعلي والدقيق للهيئات المسؤولة عن المستشفى"، جازما "أننا سنبقى دائما الى جانب هذه المستشفى لأنها تخدم أبناء الفئات الشعبية في صيدا والجوار و​الجنوب​".

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