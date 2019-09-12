النشرة: الحريري يلتقي الرئيس عون قبيل جلسة مجلس الوزراء

أفادت مراسلة "​الخليج 365​" أنه رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ يلتقي في هذه الأثناء رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ قبيل بدء جلسة ​مجلس الوزراء​ في ​قصر بعبدا​.

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