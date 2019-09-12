سيناتور أميركي: ترامب سيمنح إيران 15 مليار دولار للعودة إلى الاتفاق النووي

كشف السيناتور الديموقراطي كريس ميرفي أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، سيمنح ​إيران​ 15 مليار دولار للعودة إلى ​الاتفاق النووي​ الذي رفضه ومزقه واعتبره أسوأ صفقة على الإطلاق.

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