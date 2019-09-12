الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 14 ألف شخص جراء الرياح والفيضانات ببنغلادش

كشف شركاء مجموعة التنسيق بين القطاعات (ISCG)، الّتي تقودها الأمم المتحدة والّتي تدير الجهود الإنسانية، وتضمّ "المنظمة الدولية للهجرة"، "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" وبرنامج الأغذية العالمي، أنّ "25 عاصفة وعاصفة مطرية و5 حوادث فيضان في مدينة كوكس بازار في بنغلادش، أدّت إلى نزوح موقت لنحو 14 ألفًا و801 شخصًا ينتمون إلى 4 آلاف و543 أسرة، وتدمير جزئي لـ 427 مأوى، وتدمير كامل لـ 66 مأوى".
وأوضحوا في بيان، أنّ "ما يقدّر بنحو 16 ألفًا و190 فردًا من 4 آلاف و842 أسرة تأثّروا بالفيضانات الّتي بدأت منذ السبت الماضي".
وفي غضون ذلك، تكافح وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى جانب حكومة بنغلادش، لمساعدة لاجئي الروهينغا النازحين والمجتمع المضيف، في ظلّ استمرار هطول الأمطار الغزيرة.
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