الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 14 ألف شخص جراء الرياح والفيضانات ببنغلادش

كشف شركاء مجموعة التنسيق بين القطاعات (ISCG)، الّتي تقودها ​الأمم المتحدة​ والّتي تدير الجهود الإنسانية، وتضمّ "​المنظمة الدولية للهجرة​"، "​مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين​" و​برنامج الأغذية العالمي​، أنّ "25 عاصفة وعاصفة مطرية و5 حوادث فيضان في مدينة كوكس بازار في ​بنغلادش​، أدّت إلى نزوح موقت لنحو 14 ألفًا و801 شخصًا ينتمون إلى 4 آلاف و543 أسرة، وتدمير جزئي لـ 427 مأوى، وتدمير كامل لـ 66 مأوى".

وأوضحوا في بيان، أنّ "ما يقدّر بنحو 16 ألفًا و190 فردًا من 4 آلاف و842 أسرة تأثّروا ب​الفيضانات​ الّتي بدأت منذ السبت الماضي".

وفي غضون ذلك، تكافح وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى جانب حكومة بنغلادش، لمساعدة لاجئي ​الروهينغا​ النازحين والمجتمع المضيف، في ظلّ استمرار هطول ​الأمطار​ الغزيرة.