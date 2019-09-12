الدفاع التركية تعلن السيطرة على الحريق في "غرنة" القبرصية

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ السيطرة بشكل كامل على الحريق، الذي اندلع فجر الخميس، في مستودع للذخيرة بإحدى المناطق العسكرية في مدينة "غرنة"، شمالي جمهورية شمال ​قبرص التركية​.

واوضحت الوزارة التركية في بيان، إن انفجارًا لم يتم تحديد سببه بعد، وقع الساعة 01.30 بالتوقيت المحلي (GMT+3)، في مستود للذخيرة بمدينة "غرنة". وأشارت إلى السيطرة على الحريق الذي اندلع عقب الانفجار، وضمان ​الأمن​ بشكل كامل في محيط المستودع.

وأوضحت أنه جرى اتخاذ كافة التدابير اللازمة عقب الحادث الذي لم يسفر عن خسائر بشرية.

وتابعت: "تم البدء بشكل فوري بالإجراءات اللازمة لتحديد سبب الانفجار بإشراف لجنة تحقيق".