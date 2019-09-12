الدفاع التركية تعلن السيطرة على الحريق في "غرنة" القبرصية

أعلنت وزارة الدفاع التركية السيطرة بشكل كامل على الحريق، الذي اندلع فجر الخميس، في مستودع للذخيرة بإحدى المناطق العسكرية في مدينة "غرنة"، شمالي جمهورية شمال قبرص التركية.
واوضحت الوزارة التركية في بيان، إن انفجارًا لم يتم تحديد سببه بعد، وقع الساعة 01.30 بالتوقيت المحلي (GMT+3)، في مستود للذخيرة بمدينة "غرنة". وأشارت إلى السيطرة على الحريق الذي اندلع عقب الانفجار، وضمان الأمن بشكل كامل في محيط المستودع.
وأوضحت أنه جرى اتخاذ كافة التدابير اللازمة عقب الحادث الذي لم يسفر عن خسائر بشرية.
وتابعت: "تم البدء بشكل فوري بالإجراءات اللازمة لتحديد سبب الانفجار بإشراف لجنة تحقيق".
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