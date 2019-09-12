الجيش الإسرائيلي اعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية خلال الليلة الماضية

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ "أنّه اعتقل 11 فلسطينيًّا، في مناطق متعدّدة من ​الضفة الغربية​، خلال ساعات الليلة الماضية، بشبهة الضلوع بنشاطات إرهابيّة شعبيّة، وتمّت إحالتهم للتحقيق".

وعادةً ما تتمّ الاعتقالات من المنازل الفلسطينية، خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.