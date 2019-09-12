نتانياهو في سوتشي وموسكو تحذر من خطط ضم "غور الأردن"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية للقاء جمع بوتن مع نتانياهو

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وعبرت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها بشأن الخطة الإسرائيلية وقالت ان تنفيذها يمكن أن يؤدي إلى "تزايد التوتر بشكل حاد في المنطقة ويقوض آمال التوصل إلى خطة سلام بين إسرائيل وجيرانها العرب".

وأشارت موسكو إلى أن هذا الوعد الذي يأتي قبل الانتخابات أثار "ردود فعل سلبية للغاية" من الدول العربية، وجددت دعوتها لإجراء محادثات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي إطار مساعيه لإعادة انتخابه في اقتراع 17 أيلول/سبتمبر، أطلق نتانياهو وعده الذي أثار تنديدات من الفلسطينيين والدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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والخميس يعتزم نتانياهو التوجه إلى منتجع سوتشي الروسي لإجراء محادثات مع بوتن في إطار حملته لمواصلة قيادته البلاد.

وأفاد مكتب نتانياهو الأربعاء ان "الزعيمين سيناقشان قضايا إقليمية بينها الوضع في سوريا مع التركيز على توثيق آليات التنسيق العسكري".

ويتوقع أن يلتقي نتانياهو وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

كان نتانياهو التقى بوتين في موسكو قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية في 9 نيسان/أبريل.