إحباط تهريب 5 آلاف كارت ذاكرة بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد: أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب 5 آلاف كارت ذاكرة متعدد السعة، أخفاها راكب مصري حول جسده اثناء وصوله من الصين. وأوضحت مصادر بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من الصين، اشتبهت السلطات في الراكب، بعدما تلاحظ انتفاخ البنطلون الذي يرتديه، وبتفتيشه ذاتيا، تبين وجود 5 آلاف كارت ميموري داخل جيوب البنطلون الذي يرتديه الراكب وحول جسده. تحرر محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

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