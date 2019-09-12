ارتفاع الإصابة بالملاريا في أسوان إلى 10 حالات

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران :

احتجزت مستشفى حميات أسوان، اليوم الأربعاء، مواطن سوداني يدعى منذر الرشيد محمد، 19 سنة، قادم عبر ميناء قسطل البرى يوم 1 سبتمبر الجاري بعد تأكد إصابته بالملاريا الحميدة.

وبعد احتجاز الحالة الأخيرة يرتفع بذلك عدد المصابين بالملاريا في أسوان إلى 10 حالات منذ بداية شهر سبتمبر الجاري.

وكانت حميات أسوان احتجزت منذ بداية شهر سبتمبر الحالى 9 حالات للسودانيين ومصريين جميعهم وافدين من السودان بعد أن اثبتت التحاليل إصابتهم بالملاريا.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان أن الوضع آمن ولا توجد أى خطورة من ارتفاع أعداد المصابين بالملاريا كون أن جميع الحالات لوافدين من السودان ولم يتم تسجيل أى حالة ملاريا لمصري وأجنبي مقيم بأسوان.