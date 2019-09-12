محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي : أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الخميس، جولة تفقدية، لمتابعة اعمال ترميم قصر الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي. وأوضح الهجان أن القصر يمثل مجموعة معمارية متكاملة تضم مباني متعددة (السلاملك، الحرملك، قاعة الطعام، المطبخ، استراحة، مبنى التفتيش) جميعها ذات طراز معماري متميز مؤكدا أن أعمال الترميم تجرى على قدم وساق بجميع المباني وبنفس الألوان والطراز المعماري الأصلي لها بهدف الحفاظ على الهوية التاريخية للقصر ومكوناته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. محافظ قنا يتفقد أعمال ترميم قصر الأمير يوسف كمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.