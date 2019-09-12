اتفاق عراقي سعودي على فتح "منفذ عرعر" تجريبيًا لأغراض تجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد-(د ب أ):

أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن العراق والسعودية اتفقا اليوم الخميس على فتح منفذ عرعر بين الجانبين للأغراض التجارية بشكل تجريبي، منتصف الشهر المقبل.

ونقلت الوكالة عن رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي قوله: "سيتم فتح منفذ عرعر الحدودي مع الجانب السعودي بشكل تجريبي يوم 15 أكتوبر، بعد الاتفاق مع الجانب السعودي".

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وأضاف العقابي أن فتح المنفذ خطوة إيجابية من أجل "فتح جميع المنافذ مع المملكة"، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك السعودية، ماجد المرزم، أنه "تم تجهيز المنفذ بالأجهزة المتطورة لتسهيل حركة العجلات بين البلدين.

وأُغلِق المنفذ منذ حرب الخليج عام 1991، ويتم فتحه سنويا لفترة قصيرة أمام الحجاج العراقيين.