مصرع مزارع في سقوطه من أعلى "نخلة" بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد: لقى مزارع مصرعه، اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ عقب سقوطه من أعلى نخلة بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج. تلقى مأمور مركز شرطة طهطا إخطاراً من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "علي. م" 35 عاماً مزارع ويقيم دائرة المركز جثة هامدة. Advertisements وقرر شقيق المزارع "رشاد" 22 عاماً بأنه أثناء صعود أخيه شجرة نخيل بأرض زراعية بذات الناحية انزلقت قدمه وسقط أرضاً مما نتج عنه وفاته. وأفاد مفتش الصحة بوجود كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية. حُرر محضراً، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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