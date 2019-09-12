ضبط عصابة سرقة "التكتوك" بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة مطوبس في كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، القبض على 5 أشخاص تخصصوا في سرقة التكاتك بنطاق المدينة، بعد إرتكاب واقعتي سرقة مؤخًرا.

وتلقى المقدم هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة مطوبس، بلاغًا من أهالي بعثورهم على شاب في العقد الثاني من عمره، ملقى على حافة مصرف كائن بطريق قرية منية المرشد - مطوبس، بناحية عزبة فرحة وبجوار كوبري العزبة، دائرة المركز، وجرى نقله إلى مستشفى مطوبس المركزي .

وبانتقال ضباط مباحث مركز شرطة مطوبس، إلى المستشفى المركزي، تبين أن الشاب الذي عثر عليه الأهالي يدعى "أحمد م.ع.غ"، 27 عامًا، سائق توك توك، ويقيم بقرية الروس، التابعة لمركز مطوبس، ومصابًا بكدمة في الرأس.

وبسؤال سائق التوكتوك أفاد أن 3 أشخاص مجهولون، طلبوا منه توصيلهم من محل إقامته قرية الروس إلى أحد الأماكن من محل إقامته وأثناء سيره بهم فوجئ باعتدائهم عليه بالضرب، والقوه على حافة المصرف بمكان الواقعة المذكور، وفروا هاربين بمركبته "التوك توك" بغرض سرقتها.

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وتلقى مأمور مركز شرطة مطوبس، بلاغًا آخر من المدعو "علي أ"، 24 سنة، سائق توكتوك، ويقيم بمركز مطوبس، يفيد بقيام شخصين بسرقة التوكتوك الخاص به، بعد أن أنهالوا عليه ضربًا بقطعة حديدية على رأسه، في طريق فرعي من الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز مطوبس، إثر قيامهما باستيقافه بناحية معدية رشيد دائرة المركز طالبين منه توصيلهما لأحد الأماكن.

شكل اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي ترأسه العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، أوكل تنفيذها إلى العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، وضم الرائد خيري الشرقاوي، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، ومعاونيه، لكشف غموض الواقعتين والوصول لمرتكبيهما.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائي، عن وراء الواقعة الأولى 3 أشخاص هم :"أ.ج"، سائق، و"ع.ج"، سائق، و"ر.م"، عاطل، ويقيمون بناحية قرية العامرية دائرة مركز شرطة رشيد، بينما أسفرت الجهود عن وراء الواقعة الثانية كل من "ع.م"، عاطل، و"ط.إ"، عاطل، ويقيمان بمركز مطوبس.

القي القبض على المتهمين الخمس، واقتيادهم إلى مركز شرطة مطوبس، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات في كلتا الواقعتين، أقر بإرتكابهم الواقعتين، من خلال قيام كل متهمين في الواقعتين بتشكيل عصابي فيما بينهم لسرقة التكاتك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعتين، وجرى العرض على النيابة العامة بمركز مطوبس، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.