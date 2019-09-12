يهمّ الراغبين في الهجرة إلى إيطاليا / رئيس الحكومة الإيطاليّة يعد بمراجعة قانون سالفيني الخاصّ...

أكد جوزيبي كونتي أن مسالة الهجرة حساسة جدا لكنه مستعد للنظر في قانون الهجرة والامن الذي اشتهر به وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني والذي اثار الجدل الكبير بوضع قيود على طرق الهجرة الى بلاده، وتشظيظ الرقابة على المهاجرين غير الشرعيين ووضع العراقيل أمام طالبي اللجوء.

وأكد كونتي في خطاب نيل الثقة على الحاجة إلى اتباع نهج هيكلي لمشكلة الهجرة، وانه لم يعد نهجًا طارئًا وتلقائيا.

وسيتم حسم هذا الأمر من خلال تشريعات تسعى إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص والهجرة غير الشرعية ، ولكنها تتعامل بشكل أكثر فعالية مع قضايا الاندماج لهؤلاء الذين لديهم الحق في البقاء والإعادة إلى الوطن آلام.

وأكد كونتي أن الحكومة ستراجع أنظمة السلامة في ضوء الملاحظات التي أدلى بها رئيس الجمهورية.

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وقال كونتي انه" لم يعد بإمكاننا القيام بذلك دون تضامن فعال مع الدول الأوروبية الأخرى.

وصوت البرلمان الإيطالي السنة الماضية على مرسوم القانون المثير للجدل والخاص ب الأمن والهجرة" الذي يعرف ب "مرسوم سالفيني"، رغم المعارضة الشديدة من قبل الحزب الديموقراطي، واحزاب يسارية اخرى.