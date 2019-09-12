القضاء الأسكتلندي يعتبر تعليق بوريس جونسون للبرلمان البريطاني غير قانوني

وكالات - قضت محكمة الإستئناف في أسكتلندا اليوم، الأربعاء 11 سبتمبر 2019، بأن قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتعليق البرلمان هذا الشهر "غير قانوني".

وجاء في ملخص للحكم أن نصيحة جونسون للملكة إليزابيث الثانية بتعليق أعمال البرلمان من هذا الأسبوع حتى 14 أكتوبر 2019 "كانت غير قانونية لأنها كانت تهدف إلى إعاقة عمل البرلمان".