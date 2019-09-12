قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف قطاع غزة

شن الطيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع لـ"حماس" في قطاع غزة، رداً على إطلاق صواريخ من القطاع بحسب ما جاء في بيان للاحتلال، اليوم الخميس.

وقال الاحتلال في بيانه "أطلقت صواريخ من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، ورداً على ذلك قصفت مقاتلات حربية وطائرة تابعة لقوات الاحتلال عدداً من الأهداف الإرهابية في مجمع عسكري لحماس بشمال قطاع غزة".

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من جهتها، أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن طائرات إسرائيلية أطلقت صاروخاً على الأقل استهدف موقعاً خالياً في حي الشجاعية في شرق مدينة غزة.

ولم يعلن أي من الجانبين عن سقوط إصابات.