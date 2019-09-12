الصين ترحب باستعداد كوريا الشمالية لاستئناف المحادثات النووية

قالت الصين، اليوم الخميس، إنها ترحب بالإشارات الإيجابية التي أبدتها كوريا الشمالية فيما يتعلق باستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.
وقال الدبلوماسي الصيني الكبير وانج يي خلال مؤتمر صحفي في بكين مع وزير خارجية ماليزيا إن بلاده تأمل أيضاً أن تتخذ واشنطن خطوات فعلية لاستئناف التفاوض مع كوريا الشمالية.
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كانت كوريا الشمالية قد أبدت يوم الإثنين، استعدادها لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر لكنها حذرت من أن التعاملات بين الجانبين قد تنقطع ما لم تسلك واشنطن نهجاً جديداً.
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