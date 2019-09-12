بالفيديو: لحظة دوي انفجارات في قبرص

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أكد وزير خارجية شمال قبرص قدرت أوزرساي أن انفجارات هزت مستودعا للذخيرة شمالي الجزيرة فجر اليوم الخميس، بعد اندلاع حريق في منطقة عسكرية، وتسبب حطام الزجاج في إصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة.

وقال الوزير في صفحته عبر “فيسبوك”، إن “المنطقة أغلقت مع استمرار الانفجارات في المنطقة العسكرية شرق كيرينيا”، وهي ميناء تاريخي على الساحل الشمالي في منطقة يرتادها السياح.

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أضاف الوزير أن سكان قرية ارابكوي الواقعة على بعد نحو 12 كيلومتراً شرقي كيرينيا، فروا في البداية من المنطقة كإجراء احترازي أثناء الانفجارات، لكنهم بدأوا بالعودة إلى ديارهم في وقت لاحق.

المصدر RT