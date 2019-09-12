كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: البيت الأبيض يفكر في منح وظيفة "بولتون" لـ"مايك بومبيو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مايك بومبيو قد يصبح الشخص الثاني في تاريخ الولايات المتحدة الذي يجمع بين واجبات وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي. ومع ذلك، فإنهم يعبرون عن شكوكهم، حيث يمكن أن يجعل "بومبيو" قوي أكثر من اللازم لترضية "ترامب".

وذكرت شبكة "سي إن إن"، يوم أمس الأربعاء، نقلًا عن مصادر قريبة من المحادثات، أنه بعد يوم واحد من رحيل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، يناقش مسؤولو الإدارة إمكانية منح الوظيفة لوزير الخارجية مايك بومبيو، وهو معارض طويل الأمد.

لن يحرر اللقب الإضافي "بومبيو" من مسؤولياته كوزير للخارجية، وسيكون الشخص الثاني الذي يحصل على وظيفتين في نفس الوقت - وكان الأول هو هنري كيسنجر أثناء إدارة ريتشارد نيكسون.

من غير الواضح ما إذا كان "بومبيو" مدرجًا في قائمة "ترامب" القصيرة لمرشحي "بولتون" البديلين، حيث أشار الرئيس فقط إلى أنه "لديه خمسة أشخاص يعتبرهم أشخاصًا مؤهلين تأهيلًا عاليًا للغاية".

وكما قال المصدر لشبكة "سي إن إن": "حتى إذا لم يكن ترشيح بومبيو مطروحًا على الطاولة، فسيعمل مستشارًا للأمن القومي بحكم الأمر الواقع حتى يتم العثور على بديل دائم".

وتكهن المصدر أيضًا، بأن "نموذج كيسنجر" يمكن أن يجعل بومبيو أكثر قوة داخل إدارة "ترامب".

أبرز المتنافسين

ووفقًا لمصدر "سي إن إن"، فإن أبرز المتنافسين هم برايان هوك، الممثل الخاص للولايات المتحدة لإيران (ومستشار السياسة الأول لبومبيو)، وستيف بيجون، المبعوث الخاص لكوريا الشمالية. ومن غير المرجح أن يتحدى الاثنان بنفس القدر "ترامب" في أساليب عقد الصفقات الدبلوماسية.

في حين أن المسار الأولي للسياسة الخارجية لـ "ترامب" كان غير دبلوماسي بشكل مميز - بما في ذلك عمليات الانسحاب الأحادية من كل من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 واتفاقية باريس العالمية للمناخ 2016.

بالإضافة إلى فرض عقوبات جديدة على إيران وخلق حروب تجارية مع الصين - فقد تبنى مؤخرًا موقفًا مختلفًا، حيث التقى مع زعيم كوريا الشمالية وأعرب عن استعداده للجلوس على الطاولة مع الإيرانيين.

Advertisements

يُعتقد أن الصراع بين النهج الدبلوماسي المتصور لدى "ترامب" وسياسات الصقور المتشددة التي يتبعها "بولتون" هو السبب الرئيسي لإجبار مستشار الأمن القومي على الخروج من الإدارة.

وقالت المصادر لشبكة "سي إن إن": "بغض النظر عمن سيكون المستشار التالي، ترامب عازم على صنع سياسته الخارجية الخاصة، ممثلًا مستشاره الخاص - على عكس التصرف كـ مدير اتصالاته الخاص ورئيس الأركان، على الرغم من وجود أشخاص للقيام بهذه الأدوار".

وقال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه تسلم استقالة بولتون هذا الصباح وسيعين مستشارا جديدا للأمن القومي الأسبوع المقبل.

وكتب ترامب في تغريدتين على حسابه بموقع تويتر "أخبرت جون بولتون ليلة أمس أننا لم نعد بحاجة إلى خدماته بعد الآن في البيت الأبيض"، مضيفا "كنت أختلف معه بشدة في العديد من اقتراحاته، كذلك العديد من المسؤولين في الإدارة".

وتابع ترامب "وبناء على ذلك، طلب من بولتون الاستقالة، وتسلمتها منه صباح اليوم، وأشكره كثيرا على خدماته"، مشيراً: "سأعلن عن اسم المرشح الجديد لمنصب مستشار الأمن القومي في الأسبوع المقبل".