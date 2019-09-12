بالصور.. اهالي مجمع سكني يقطعون جسرا وسط بغداد تنديدا 'بالتجاوزات'

وقال مراسل الخليج 365، إن اهالي المجمع السكني في دار الاسلام في منطقة العطيفية، وسط بغداد نظموا، صباح اليوم تظاهرة تنديدا بما وصفوها "تجاوزات ادارة الوقف الشيعي الجديدة".

واوضح ان المتظاهرين قطعوا جسر الصرافية ورفعوالافتات ناشدوا خلالها المرجعية الدينية العليا والحكومة بالتدخل لمنع التجارزات من قبل ادارة الوقف الشيعي الجديدة على المجمع.