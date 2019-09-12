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تظاهر العشرات من اهالي مجمع سكني في بغداد، اليوم الخميس، وقطعوا جسرا مهما وسط العاصمة، تنديدا بما وصفوها "تجاوزات ادارة الوقف الشيعي".
وقال مراسل الخليج 365، إن اهالي المجمع السكني في دار الاسلام في منطقة العطيفية، وسط بغداد نظموا، صباح اليوم تظاهرة تنديدا بما وصفوها "تجاوزات ادارة الوقف الشيعي الجديدة".
واوضح ان المتظاهرين قطعوا جسر الصرافية ورفعوالافتات ناشدوا خلالها المرجعية الدينية العليا والحكومة بالتدخل لمنع التجارزات من قبل ادارة الوقف الشيعي الجديدة على المجمع.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. اهالي مجمع سكني يقطعون جسرا وسط بغداد تنديدا 'بالتجاوزات' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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