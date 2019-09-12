المرجع الحكيم يصدر بياناً بخصوص حادثة التدافع في كربلاء

وصف المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم، حادث التدافع في مدخل مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) بـ"المفجع"، وفيما دعا الجهات المسؤولة في الحكومة والعتبات إلى وضع الخطط السليمة وأخذ الحيطة والحذر لمنع تكرار ذلك، طالب الزائرين بالتعاون مع القائمين على الزيارات المليونية.

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