القبض على مسافر ايراني بحوزتهِ مخدرات في منفذ الشيب

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، القبض على مسافر ايراني بحوزتهِ مادة مخدرة في منفذ الشيب. وقالت في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه تم القاء القبض على مسافر ايراني، في منفذ الشيب الحدودي بين العراق وايران، كان يروم الدخول للعراق بحوزته مادة مخدره نوع "ترياك" تقدر بـ (130 غم ) .



واوضحت ان ذلك تم بالتعاون مع شرطة الكمارك والكمرك المدني ومفرزة المخدرات والمتفجرات وشعبة البحث والتحري في المنفذ، مشيرة الى احالتهِ الى مركز شرطة الشيب لاتخاذ الاجراءات القانونيه بحقهِ .



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