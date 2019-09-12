الدفاع المدني توجه تحذيرا لاصحاب محطات الوقود

وجهت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، تحذيرا لاصحاب محطات الوقود. وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الدفاع المدني اطلقت حملة توعية شملت جميع المحافظات مخصصة لمسؤولي وموظفي محطات الوقود وسائقي العجلات المختصة بنقل الوقود وكذلك العجلات الخاصة بالمواطنين.



وأوضحت أن تلك الحملة تتضمن التثقيف على شروط السلامة والامان لتجنب حوادث الحريق بعد ان تكررت في الاونة الاخيرة نتيجة عدم الإلتزام بشروط السلامة والوقاية وتوفير متطلبات الدفاع المدني وصيانتها. وحذرت مديرية الدفاع المدني المخالفين لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 من اصحاب محطات الوقود بالاجراءات القانونية وفق المواد القانونية لقانون الدفاع المدني.



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