وفاة المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والمعادن

توفي المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والمعادن عبد الواحد الشمري اليوم الخميس.
ونعى مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان صدر صباح اليوم، رحيل الزميل عبد الواحد علوان الشمري، الذي وافته المنية هذا اليوم الثاني عشر من ايلول 2019.
واشار البيان الى أن الراحل عبد الواحد الشمري كان صرحا من صروح الاعلام الحكومي وله دور كبير في نشر ثقافة الاتصال الحكومي وتطوير و توحيد الجهد الإعلامي .
واشار البيان الى أن الراحل عبد الواحد الشمري كان صرحا من صروح الاعلام الحكومي وله دور كبير في نشر ثقافة الاتصال الحكومي وتطوير و توحيد الجهد الإعلامي .
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