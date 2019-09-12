أستراليا تؤكد 3 من رعاياها معتقلون في إيران

Advertisements Advertisements الخميس 12 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 أكدت أستراليا، الأربعاء، أن 3 من رعاياها معتقلون في إيران، وذلك بعد إعلان دول غربية عدة عن سلسلة اعتقالات لمواطنيها في طهران.

Advertisements وقال متحدث باسم الحكومة الأسترالية لوكالة الأنباء الفرنسية إن "وزارة الخارجية والتجارة توفر مساعدة قنصلية لعائلات 3 أستراليين معتقلين في إيران". وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية مرارا الاعتقال التعسفي من جانب سلطات النظام الإيراني سواء لمواطنيها أو لأشخاص من بلدان أخرى، حيث طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. وأكدت وسائل إعلام أمريكية أواخر شهر يوليو/تموز الماضي، أن هناك تقارير حول شن مسؤولي وزارة الاستخبارات الإيرانية حملة اعتقالات بالفعل طالت عشرات الأشخاص الأجانب داخل البلاد، بينهم أوروبيون. Advertisements Advertisements

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