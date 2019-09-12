وزير الدفاع البريطاني يطالب إيران بإطلاق سراح المعتقلين الأجانب لديها واتباع القانون

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الخميس 12 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
طالب بن والاس وزير الدفاع البريطاني، إيران بإطلاق سراح المعتقلين الأجانب لديها واتباع القانون.
من جانبه أعرب دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، عن قلقه بشأن حاملي الجنسيات المزدوجة المعتقلين في إيران وظروف اعتقالهم.
كانت الحكومة البريطانية قد أعربت، الأربعاء، عن "القلق الشديد" إزاء احتجاز اثنتين من رعاياها في إيران.
وقالت وزيرة الأعمال البريطانية أندريا ليدسوم، في تصريحات إعلامية: "الأمر يبعث على بالغ القلق، وبالطبع فإن حكومة المملكة المتحدة ستبذل قصارى جهدها لدعم أي مواطنين بريطانيين عالقين في إيران".
يذكر أن الحكومة الأسترالية أعلنت، الأربعاء، أن 3 أستراليين احتجزوا في إيران، وأنها تساعد عائلات الثلاثة.
جاء هذا البيان الموجز الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية بعد أن ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أنه تم سجن سيدتين بريطانيتين-أستراليتين وصديق أسترالي لإحداهما في إيران.
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