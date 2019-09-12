شكرا لقرائتكم وزير الطاقة السعودي: سياستنا النفطية ثابتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الخميس، أن سياسة السعودية النفطية ثابتة وستظل دون تغيير.

وقال الوزير قبيل اجتماع اللجنة الوزارية لأوبك+، التي تراقب الالتزام بتخفيضات الإنتاج في أبوظبي، إنه يتعين على جميع الدول الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط.

وأضاف أن أوبك وحلفاءها يرغبون في تحقيق الاستقرار في سوق النفط والتلاحم بين المنتجين.

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وذكر الوزير أن مجموعة أوبك+ ستعلن مسار تحركاتها المستقبلية بعد الاجتماع.

إلى ذلك، قال أليكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، إن المساعي المشتركة لأوبك+ لها تأثير مستدام وإيجابي على أسواق النفط العالمية، وإن الهدف الأساسي لأوبك+ الحفاظ على الامتثال الكامل لتخفيضات النفط.

وأضاف أنه يثق في أن أوبك+ ستعزز الشراكة والتضامن.