جامعة مصرية الأولى على العالم في «الاستشهادات العلمية»

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أعلن الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، حصول الجامعة على المركز الأول على مستوي العالم في "الاستشهادات" وفقا لتصنيف "تايمز" البريطاني للتعليم العالي "The Times Higher Education".

وقال، في تصريحات صحفية، أن الجامعة حصلت على أعلى نسبة من الاستشهادات العلمية على مستوى العالم، نظرا لجودة الأبحاث العلمية في الجامعة، والتي يتم الاستشهاد بها واستخدامها في العديد من المقالات العلمية العالمية.

وأشار إلي أن جامعة أسوان ظهرت أيضا في هذا التصنيف ضمن أفضل 500 جامعة علي مستوي العالم وحصلت علي المركز الاول بين الجامعات المصرية في أول ظهور لها في هذا التصنيف العالمي هذا العام .