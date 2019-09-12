ركّز عضو "كتلة المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "من جديد، يؤكّد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​ أنّ ​لبنان​ رهينة في يده يذهب به حيث تشاء ​إيران​، الّتي يفتخر بالتزامه المطلق بقيادتها وبولائه الكامل لها، وأنّه جاهز لتوريط لبنان الدولة والشعب لخوض الحرب إلى جانب مرشدها متى شاء، حتّى ولو كان ذلك على حساب مصلحة اللبنانيين ولقمة عيشهم وسلامة بلدهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحجار: نصرالله أكد مجددا أن لبنان رهينة في يده يذهب به حيث تشاء إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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